С погибшим в ходе СВО молодым парнем простятся в Алтайском крае

Дмитрию Шумейко должно было исполниться 23 года в октябре, сообщает « Инцидент Рубцовск ».

Молодой человек из Рубцовска погиб в зоне боевых действий.

У него остались жена и дети — дочки, а также родители.

Администрация города выразила соболезнования.

Прощание пройдет 21 августа в Рубцовске, на ул. Октябрьская, 125 с 13:30 до 14:00 дня.

Ранее депутат АКЗС вернулся с ранением из зоны СВО.