С перевозчиками Барнаула будут заключать долгосрочные контракты - что это значит

Это касается перевозчиков, которые обслуживают 18 маршрутов с регулируемыми тарифами.

На некоторые маршруты для пассажиров действуют льготы. При этом перевозчики получают из городского бюджета компенсацию части своих затрат.



Ранее контракт заключили на три года, но перевозчики попросили увеличить срок до семи лет. Так будет проще брать кредиты чтобы оплатить новый транспорт. За это время им нужно заменить не менее четверти автобусного парка.

Первые контракты планируют заключить уже 1 декабря, сообщают Вести Алтай.

Ранее ссобщалось, что в Барнауле вводят новую транспортную схему - с выделенками, но без маршруток.