8 октября
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Жизнь

С октября некоторые россияне могут претендовать на выплаты в 100 тыс. рублей и больше

Выплаты в 100 тысяч рублей по банковским картам положены тем, кого обману мошенники, передает «Прайм».

Деньги. Банковская карта.
Деньги. Банковская карта.
открытые источники (CC0)

Страховка по банковским картам теперь покрывает риски хищения средств. Оформить ее может каждый.

У страховых будет максимум 30 дней после того, как потерпевший к ним обратится с заявлением и всеми документами. В течение этого срока на счет должны поступить деньги.

Если сумма хищения менее 100 тысяч рублей, ее страховщики возместят полностью. Если ущерб больше, граждане получат не менее 100 тысяч рублей.

Потеря или повреждение карты не считаются страховыми случаями.

Ранее пенсионерка завернула 200 тыс. рублей в полотенце и передала мошенникам.

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