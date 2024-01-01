1 января
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

С новым повышением. Цены за проезд выросли на некоторых маршрутах Барнаула

До 35 рублей увеличилась цена за проезд на некоторых маршрутах Барнаула. Об этом сообщает amic.ru.

Маршрутка 77.
Маршрутка 77.
ССО.

Изменения коснулись пока только нескольких нерегулируемых маршрутов: № 18, 27, 58, 50 и 65.

Как пояснили изданию сами перевозчики, это связано с увеличением затрат на обслуживание транспорта. В 2023 году запчасти и шины подорожали на 30-35%, а дизтопливо - на 35%.

Перевозчики отметили, что также появилась необходимость в прибавке к заработной плате сотрудникам. Ведь за год существенно подорожали продукты, коммунальные платежи и другие услуги.

Повышение цен пока не коснулось других нерегулируемых маршрутов в Барнауле, а именно № 6, 41, 78, 32, 54, 47, 76, 51, 59, 120, 77, 121, 144, 29.

Ранее стало известно, что в Барнауле общественный транспорт будет ходить по спецрасписанию из-за резкого спада пассажиропотока в новогодние и рождественские праздничные дни.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость