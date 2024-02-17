С детьми, с подругой, с рок-фанатом. 10 идей, куда сходить на этих выходных в Барнауле

Стендап
У комика есть 5 минут на то, чтобы рассмешить зал или уйти в тишине. Все это на «Открытом микрофоне» в StandUp Altai Club — 17 февраля, 22:00, 18+
Театр
«Антигона» в Театре драмы — 17 февраля, 17:30, 16+
«Веселая вдова» в Музыкальном театре — 18 февраля, 17:00, 12+
«Безумный день, или женитьба Фигаро» — 17 февраля, 17:00, 16+
«Гедда Габлер» в Крепостном театре — 17 февраля, 19:00, 18+
Кино
Мелодрама от Юрия Хмельницкого «Лед 3» в Галактике — 18 февраля. 19:05, 6+
Концерт
Rock Show «Виолончель vs Скрипка» в концертном зале АлтГУ — 17 февраля, 18:00, 12+
Для детей
Разобраться, чем хвойные деревья отличаются от лиственных, какие шишки и семена бывают, а также слепить собственную елочку можно на «Зеленой субботе» в Краеведческом музее — 17 февраля, 13.00, 0+
В музей
Лекция-концерт «Вольная душа казачества» в Художественном музее — 18 февраля, 16:00, 6+
На мастер-класс
Мастер-класс по росписи одежды «Литературный гардероб» в галерее «Республика ИЗО» — 17 февраля, 15:00, 12+
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