С блэкджеком и курочками. Как студент АГАУ получил миллион рублей на разработку кормоконструктора

Студент четвертого курса Иван Лопатин уже не раз удивлял Алтайский край своими полезными разработками. В этот раз он сконструировал модель кормоприготовительной машины, которая победила в федеральном конкурсе «Студенческий стартап». А также предложил собственное решение проблемы подмосковной «Белой горы». О своих задумках Иван рассказалaltapress.ru.

Мой дом — моя мастерская

Иван Лопатин вырос в поселке Борзовая заимка и с детства привык помогать по хозяйству. Он все время мастерил полезные изобретения, которые бы облегчали сельский труд.

«В 12 лет мне дали в руки сварку и рассказали, как правильно с ней обращаться. С тех пор из рук ее почти не выпускаю. Вместе с братом мы сконструировали первый сварочный аппарат, и я начал воплощать все свои задумки. Мой дом стал для меня моей научно-исследовательской базой», - рассказывает Иван.

После школы наш герой поступил в Алтайский архитектурный строительный колледж и окончил его с отличием. А также успел получить дополнительную квалификацию сварщика на курсах при вузе.

Но Ивану этого оказалось мало, и как только студенту отдали диплом в колледже, то в этот же день он отнес его в АГАУ. Парень поступил на инженерный факультет на специальность «Механизация производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

«Честно говоря, думал, что большую часть я уже знаю: все-таки сельские технологии мне довольно близки. Но оказалось, что они занимают лишь малую часть обучения», - признается Иван.

Иван Лопатин Предоставлено altapress.ru

Куры — источник идей

Идея кормоприготовительной машины пришла к Ивану три года назад, когда он с семьей завел кур на разведение. Тогда же он заметил, что куры очень любят полакомиться травой, а вот убирать за собой не умеют. После их кормления курятник приходилось долго очищать от оставшихся стеблей. Тогда Иван сконструировал небольшой аппарат, который измельчал траву. Затем начал примешивать к ней зерно и получил полноценный полезный корм.

«В ходе исследований я заметил, что куры намного охотнее едят смесь из сочных и зерновых кормов. Она лучше усваивается, а овощи и зелень обогащают птицу витаминами, повышают иммунитет и стимулирует выработку ферментов, что делает мясо сочнее», - объясняет инженер.

Свою задумку Иван показал доктору технических наук, заведующему кафедрой механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции Алтайского ГАУ Виктору Садову. Тот посмотрел, подумал и предложил: надо, чтобы машина могла измельчать сразу и зерно, и овощи с зеленью.

Кормоприготовительная машина Предоставлено altapress.ru

Студент свое изобретение доработал и теперь от одного двигателя запускались две измельчающие камеры: для зерна и сочных кормов. Вместе с научным руководителем подал заявку на патент, изобретение одобрили. Затем Иван отправил заявку на конкурс фонда содействия инновациям «УМНИК». В Москве затея также пришлась по душе, и студенту выделили на реализацию проекта 500 тыс. рублей. Началась усиленная работа.

«Для проекта мы проводили проблемное интервью на Старом базаре и обнаружили, что аналогов нашему изобретению нет. Даже обыкновенные дробилки не все продавцы охотно отдавали — боялись, что мы ее сожжем. Оказалось, что подобные конструкции работают всего две недели», - делится инженер.

Кормоприготовительная машина Предоставлено altapress.ru

Вкусно и полезно

Принцип работы кормоконструктра очень простой. В одну камеру подается зерно, в другую — овощи, фрукты, зелень. Один быстроходный вал измельчает твердый корм, а второй — сочный. Они одновременно перемалываются и падают в приемный бункер уже смешанные. Но в отличие от уже существующих зернодробилок, машина продукты режет, превращая их в крупу.

«Мы постарались свести переизмельчение к минимуму. Слишком мелкий корм, перемолотый практически в муку, только вредит птицам: он может буквально слипнуться в один комок в желудке. А вот «крупка» лучше усваивается», - рассказывает Иван.

Измельчитель сделан полностью из барнаульских деталей. Редуктор поставляет одноименная компания, металлические детали — компания «МетСиб», а корпус вырезают лазером на заводе барнаульских цепей по чертежам студента. «Только лампочки — китайские», - улыбается Иван.

Работа не стоит на месте, и в 2023 году студент подал заявку на конкурс «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Проект снова удивил судей и получил на дальнейшую разработку уже 1 млн рублей.

Также измельчитель показывали на Дне сибирского поля. «Он очень понравился людям. Многие шутили про то, что нужно к овощам майонез добавить и будет полноценный салатик», - смеется студент.

В будущем Иван планирует сделать нынешний измельчитель модульным. А также построить уже автоматизированный большой бункер зерновых кормов с пятью смесительными камерами.

Решение «Белой горы»

Одновременно с этим Иван работает еще над несколькими проектами. Студент рассказал нам, что к нему обратились представители подмосковного химзавода Воскресенска и попросили решить их главную проблему — «Белую гору».

Так называют огромный холм, созданный из отходов производство — фосфогипса. Его высота составляет более 200 м, а ширина в основании — 700 м. «Белую гору» можно увидеть даже с самолета.

Сам фосфогипс безопасен для окружающей среды, однако такое огромное количество материала остается без дела. И Иван придумал, что с ним можно сделать.

«Когда я открыл этот 30-килограммовый мешок, то заметил, что фосфогипс немного влажный. Значит, он может накапливать влагу, понял я. А следовательно, из него можно делать удобрения, которые обеспечат растения влагой, что так необходимо в Алтайском крае», - рассказывает разработчик.

Иван Лопатин Предоставлено altapress.ru

Из представленных отходов Иван изготовил под действием высокой температуры синтетический цеолит. Он будет намного дешевле природного, который сейчас продают на рынке, так как химзавод охотно отдает материал. Также фосфогипс содержит в себе фосфор, который станет хорошей минеральной добавкой для растений.

Иван планирует использовать фосфогипс при изготовлении стаканчиков для рассады, а также как отдельное удобрение.

Гречишные стаканчики

Также Иван не забрасывает свой давний проект - биополимерные стаканчики из лузги гречки для рассады, которые так понравились барнаульцам.

В отличие от торфяных стаканчиков, которые не несут никакой пользы для растения, разработка Ивана на 96% состоит из растительных компонентов. Биополимер, который скрепляет спрессованную лузгу гречки состоит из крахмала и глицерина. При разложении они отдают растению дополнительные питательные вещества.

Свой проект инженер представил "ПроРассада" на площадке "Точки кипения" в Москве и занял четвертое место. Два месяца назад на нее получил патент.

Гречишные стаканчики Предоставлено altapress.ru Гречишные стаканчики Предоставлено altapress.ru Гречишные стаканчики Предоставлено altapress.ru Гречишные стаканчики Предоставлено altapress.ru

Тогда же одна из российских компаний предложила студенту поставлять его гречишные стаканчики в Малайзию. Для этого им нужно было узнать «секретный ингредиент». Но выдавать тайну Иван отказался и решил, что сначала наладит производство в родном Алтае.

- А когда мы уже сможем садить рассаду в ваши стаканчики? - спрашиваю я.

- Пока не скоро, - улыбается Иван. - Нужны дополнительные исследования.