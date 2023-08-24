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Жизнь

С АЭС в Фукусиме начали сливать воду в океан - зачем это нужно

В Японии начали сбрасывать очищенную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщает "Лайф.ру".

Океан, чайка ловит рыбу
Океан, чайка ловит рыбу
СС0

В заявлении компании, которая сообщила о начале сброса, указано, что содержание трития в очищенной воде сильно меньше, чем разрешено нормами безопасности от Международной комиссии по радиологической защите.

До конца марта 2024 года в океан планируют сбросить 31,2 тыс. тонн воды.

Недовольство России и Китая. Противостояние

Против однако выступили Китай и Россия. Последняя обеспокоена, что зараженные воды могут попасть в акваторию РФ.

Роспотребнадзор собирается тщательнее проверять выловленную в Приморье рыбу, а также усилить контроль ввозимых из Японии товаров.

Страны направили правительству Японии список проблем, которые ставят под сомнение сброс радиоактивной воды в море. Утверждается, что в водах Фукусимы содержится не менее 64 радионуклидов.

Однако в Токио в ответ обвинили Пекин, что их АЭС «Циньшань» сбрасывает в море в десять раз больше трития, чем будет от воды из Фукусимы в год.

Япония.
Япония.
Открытые источники в Интернете

Авария

Напомним, в 2011 году в Японии произошло сильнейшее землетрясение, а за ним последовало огромное цунами.

АЭС затопило волной, система вышла из строя, в том числе аварийное охлаждение. В итоге несколько энергоблоков взорвались, выпустив в воздух летучие радиоактивные элементы. Объем выбросов составил до 20% от тех, что были после Чернобыльской аварии.

После произошедшего АЭС ликвидировали.

Поселок Томиока в Японии, префектура Фукусима.
Поселок Томиока в Японии, префектура Фукусима.
anews.com

Зачем сливать воду

Перед Японией ставят вопрос, почему вода не может и дальше храниться в баках на земле.

В компании Tokyo Electric Power отвечают, что на площадке заканчивается место. А расширить его нельзя, поскольку рядом будут находиться другие отходы после дезактивации АЭС.

В то же время в Токио заверяют, что воду очистили в системе ALPS, которая оставила лишь тритий. Однако стопроцентных гарантий система не дает. Таким образом, эксперты считают, что в океан могут попасть и другие радиоизотопы, в том числе долгоживущие.

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