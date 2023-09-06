Скандалы продолжаются: что сейчас с Алексеем Паниным* и в чем его обвиняют

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В чем обвиняют Панина в России?

Актер стал фигурантом уголовного дела за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Вследствие этого его объявили в розыск. Панину грозит до пяти лет лишения свободы.

Также в августе 2023 года стало известно, что его интервью с Ксенией Собчак проверит Следственный комитет на наличие призыва к терроризму.