Руководитель Национального центра исторической памяти встретилась с алтайскими студентами

Будущие историки и документоведы 29 февраля познакомились с историком-архивистом, руководителем Национального центра исторической памяти при Президенте России Еленой Малышевой . Встреча прошла в Алтайском государственном университете при участии краевых представителей Российского исторического общества. Говорили о сохранении исторической памяти, борьбе с фальсификацией истории, развитии архивного дела и немного о личном.

Борьба за умы молодежи

Историческая память - не только прошлое, это будущее, говорит Елена Малышева. Понимая это, Владимир Путин в ноябре 2023 года создал Национальный центр исторической памяти. Его появление стало ответом на современные геополитические вызовы. Задача новой некоммерческой организации состоит в том, чтобы объединить усилия Российского исторического общества, патриотических движений, академических сообществ, помочь им в реализации общественно значимых инициатив.

«Создание центра - организационное воплощение понимания того, что сегодня сохранение исторической памяти является одним из приоритетных направлений государственной политики, запроса социума. На основе событий прошлых лет формируется наше мировоззрение и определяется будущее», — отметила Елена Малышева.

Национальный центр поддерживает реализацию таких известных проектов, как «Без срока давности», «Пространство памяти», «Доступный архив», «Лаборатория информационной безопасности» и многих других. Активисты этих проектов не дают россиянам забыть о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, помогают сохранять объекты исторического наследия, борются за умы школьников и студентов в условиях фальсификации информации.

«Историческая память - это не отдельные факты и события. Это ценностные ориентиры, они формируют мировоззрение. Сегодня очень важно в условиях открытого информационного общества, большого потока информации, которая зачастую бывает деструктивной, сформировать мировоззренческий фундамент нашего общества, прежде всего молодого поколения. Это позволит быть устойчивыми перед любой информационной диверсией», — рассказала Елена Малышева.

Архивное дело переживает ренессанс

Другой темой разговора с будущими историками и документоведами стало развитие архивного дела в России. По словам Елены Малышевой, оно переживает ренессанс. Представление о том, что архивные документы – это старые бумаги на пыльных полках, уходит в прошлое. В эту сферу пришла цифровизация, а вслед за ней приходят и молодые специалисты.

«Французский философ Мишель Фуко однажды сказал, что все, что вы делали, найдет отражение в документе и рано или поздно станет известно потомкам. Ребята, надо помнить о том, все ваши жизненные вехи, поступки, особенно в условиях информационного общества, даже наша сегодняшняя встреча – это останется в истории. Надо жить так, чтобы не было стыдно, чтобы ваши дети и вы были горды за свои поступки. Только мы вместе делаем будущее России», — обратилась к студентам Елена Малышева.

О чем еще рассказала Елена Малышева

Нужно противостоять агрессивным попыткам переписать историю. Как говорит наш президент, нас интересует не просто историческая память, но историческая правда. В нашей истории было все: и победы, и ошибки, но мы ни от чего не отказываемся, мы за правду.

Владимир Владимирович очень много работает с архивными документами прежде чем говорить о важнейших периодах отечественно истории. Так было перед недавним интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. В разговоре президент не раз ссылался на архивные документы и даже передал собеседнику некоторые копии.

В России формируется единое историческое пространство. К примеру, очередную дату освобождения Ленинграда от фашистской блокады многие годы вспоминали в основном только жители этого города. Но ленинградский след есть почти во всех регионах страны. Где-то принимали эвакуированных детей – в Сибири многие из них обрели новый дом, где-то эвакуированные предприятия, кто-то собирал обозы с продовольствием для голодающих людей. Сейчас появляется понимание, что блокада Ленинграда – это история всей страны.

Когда ушла из жизни моя мама, я как профессиональный историк занялась изучением своей семьи. Это дало мне психологическую опору. Историческая память – категория не только государственная, но и ваша личная.

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