5 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Рубцовчанин заплатил более миллиона рублей за интимные услуги и не получил их

23-летний горожанин, желающий получить интимные услуги, перевел мошенникам больше миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Секс.
Секс.
CCO

Потерпевший нашел сайт с объявлениями об оказании интимных услуг. При обращении ему объяснили, что ему нужно внести предоплату и оплатить страховку.

Нужно было перевести 58,5 тыс. рублей. Молодой человек перевел всю сумму, но мошенники заявили, что денег не получали.

Парень сделал два перевода по 58,5 тыс. рублей, а затем отправил мошенникам все остальные средства. В итоге он лишился более 1 млн рублей.

Услугу ему так и не оказали.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее россиянин сходил на рынок в Турции и раскрыл мошеннические схемы торговцев

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость