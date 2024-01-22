23 января
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Жизнь

Рубцовчанин попросил соседку покормить кошку и лишился велосипеда

Рубцовчанин попросил свою пожилую соседку покормить кошку, пока будет находиться на работе и оставил ей ключи от комнаты. Об этом пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наручники.
Наручники.
СС0

Соседка рассказала, что днем покормила кошку, однако не смогла вытащить ключ. При этом она старалась присматривать за дверью.

Когда хозяин вернулся домой, то обнаружил, что велосипед пропал. Со слов потерпевшего, он стоил более 10 тыс. рублей.

Полицейские установили, что велосипед украл местный житель 1972 года рождения, без постоянного места работы, проживающий в соседнем доме. Имущество изъяли.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что вор с 14 судимостями в Барнауле украл еще шесть раз и отправился в тюрьму.

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