Рубцовчанин купил поддельные права, заметил ошибку и отнес в ГИБДД

Житель Рубцовска заказал в интернете водительское удостоверение, но заметил ошибку и решил заменить документ официально, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Реклама в интернете обещала водительские права без сдачи экзаменов в ГИБДД.

Такой вариант привлек мужчину, и он заказал себе поддельное водительское удостоверение.

Рубцовчанин в переписке с неизвестным номером отправил свою фотографию, фотокопию паспорта и заплатил за оформление 47 тыс. рублей.

Однако при получении фальшивых прав житель Рубцовска заметил, что в них неверно указан его год рождения.

Водительское удостоверение. altapress.ru

Подумав, что это опечатка, мужчина обратился в ГИБДД с заявлением о замене полученного удостоверения.

Подлинность документа вызвала сомнение у правоохранителей. Они изъяли права и провели экспертизу, которая подтвердила изготовление удостоверения не по технологии "Госзнака".

Поступок рубцовчанина расценили как преступление по статье УК РФ за приобретение заведомо поддельных прав. Максимальное наказание, которое может получить несостоявшийся водитель - лишение свободы до одного года.

Ранее стало известно, кто не сможет сдать экзамен в ГИБДД в ближайшее время.