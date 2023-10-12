«Росводоканал Барнаул» выпустил молодь сазана в Обь.

Мы принимаем участие в зарыблении уже около десяти лет, это неотъемлемая часть нашей экологической политики. Мы забираем из Оби воду для её очищения и подачи в краны барнаульцев, а выпуская рыбу каждую осень, помогаем реке восстанавливать биологические ресурсы, — рассказала главный технолог «Росводоканал Барнаул» Светлана Трунова.