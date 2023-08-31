«Росводоканал Барнаул»: Увидел открытый люк? Сообщи!

Только на обслуживании водоканала находится более 60 000 колодцев водопровода и канализации. Наши специалисты регулярно проводят осмотр, но ежедневно проверить такое число люков просто невозможно. Поэтому мы просим жителей сообщать обо всех открытых колодцах, — обратился к жителям города и пригорода директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.
Передать информацию об открытом колодце можно по телефону 500-101, на главной странице сайте водоканала, нажав на кнопку «Увидел открытый люк? Сообщи!» или в официальной группе предприятия ВКонтакте.
Даже если люк находится на обслуживании другой ресурсоснабжающей организации, специалисты предприятия огородят небезопасный объект и передадут информацию по назначению.