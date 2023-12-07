Росводоканал Барнаул провёл концерт для пациентов детского отделения онкологии

У одного из наших сотрудников, который тоже вовлечен в наши добрые дела, есть друзья-музыканты. Мы подумали, что было бы здорово провести концерт для детей, которые проходят лечение – вместе спеть любимые песни, подарить им эту незабываемую атмосферу, - рассказала менеджер по внутренним коммуникациям Росводоканал Барнаул Дарья Черных.