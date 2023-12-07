Росводоканал Барнаул провёл концерт для пациентов детского отделения онкологии

У одного из наших сотрудников, который тоже вовлечен в наши добрые дела, есть друзья-музыканты. Мы подумали, что было бы здорово провести концерт для детей, которые проходят лечение – вместе спеть любимые песни, подарить им эту незабываемую атмосферу, - рассказала менеджер по внутренним коммуникациям Росводоканал Барнаул Дарья Черных.
В больнице на лечении находятся пациенты разного возраста, поэтому репертуар музыканты подготовили различный – песни из мультфильмов, современная музыка, которую слушают подростки и композиции, которые понравятся родителям.
Музыкантов не хотели отпускать как дети, так и взрослые – так всем понравилось, - добавила Дарья Черных.
Проект помощи пациентам детского отделения онкологии «Ты не один», которым занимаются сотрудники Росводоканал Барнаул, получил гран-при на конкурсе волонтерских проектов группы компаний Росводоканал.