«Ростелеком» впервые представил умную опору для зарядки электромобилей.

Умная опора является элементом интегрированной системы управления городским освещением и зарядными станциями для электромобилей. Для зарядки экологичного транспорта устройство использует свободные мощности городского освещения — 100 процентов днем, и от 30 до 70 процентов — в ночное время.

Наша умная опора — это комбинированное решение, помимо зарядки электромобилей, она позволяет устанавливать инфраструктурные элементы различного назначения, в том числе системы наблюдения и оповещения, точки Wi-Fi, датчики экомониторинга. Кроме того, к ней можно подключить оборудование сразу нескольких операторов связи, — подчеркнул директор по цифровым регионам Сибири ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов.

Еще одним ключевым продуктом, представленным провайдером на «Технопроме-2023», стала платформа видеонаблюдения и видеоаналитики. Это эффективный инструмент для мониторинга общественной безопасности и профилактики правонарушений. С помощью видеоаналитики, работающей с использованием технологий искусственного интеллекта, система детектирует людей, объекты и события, анализирует работу муниципальных служб, подсчитывает автомобильный и пешеходный трафик.

Мы традиционно представляем на площадке “Технопрома” решения экосистемы “Цифровые регионы”, многие из которых уже успешно реализуются как в Сибири, так и в других регионах страны. Наши разработки в этой области направлены на оптимизацию социальной и экономической сфер и позволяют повысить уровень безопасности и качества жизни сибиряков, — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.