«Ростелеком» представил алтайским бизнесвумен умную колонку

Во время встречи организаторы провели розыгрыш призов, на который «Ростелеком» предоставил разработанную совместно с VK умную колонку «Капсула» с голосовым помощником Марусей. Ее обладательницей стала Ольга Пойшс, главный бухгалтер ООО «Европейская косметология плюс».

Центр косметологии в Барнауле на Папанинцев,102 работает больше 15 лет. В середине октября мы откроем салон после капитального ремонта, наши клиенты с нетерпением ждут этого. Я уже решила, что поставлю умную колонку в обновленном кабинете, чтобы Маруся помогала необходимой информацией в рабочее время, а в перерывах между делами развлекала музыкой или чем-то полезным, — поделилась Ольга Пойшс.