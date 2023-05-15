16 мая
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Жизнь

Росстат рассказал, на каком месте находится Алтайский край по ценам на бензин

Стала известна статистика цен за литр бензина по России в период с 3 по 10 мая, сообщает ТАСС.

Дизель, топливо, бензин
Дизель, топливо, бензин
СС0

Выяснилось, что самый дешевый бензин в России зафиксировали в Алтайском крае со средней стоимостью 46,03 руб. за литр.

В то же время самый дорогой бензин нашли в Севастополе и Сахалинской области - 55,75 руб. и 60,29 руб. за литр соответственно.

На дизельное топливо самая низкая цена в России оказалась в Дагестане - 50,94 руб. за литр при средней стоимости по России 58,1 руб.

А в Магаданской области и Якутии стоимость топлива составила 76,1 руб. за литр.

Ранее стало известно, что, несмотря на низкую цену, по доступности бензина Алтайский край опустился на 72 место из-за низких зарплат. На среднюю зарплату жители региона могут позволить себе всего 725 литров топлива.

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