Российский военный притворился мертвым и обманул дрон ВСУ

Мужчина попал под обстрел во время выполнения боевой задачи. Украинский беспилотник сбрасывал гранаты, одна из которых взорвалась вблизи российского бойца.
Чтобы выжить, военный затаил дыхание и притворился мертвым. Это сработало - дрон покружил недолгое время и оставил позицию.
После этого мужчина добежал до своих позиций и донес командирам важную информацию.
«Спецоперация раскрывает в каждом солдате какие-то новые качества, о которых, возможно, он никогда и не подозревал", - отметил военный.
Боец отметил, что в сложных ситуациях важен не только героизм, но и смекалка.
"И себе жизнь спас, и роте информацию добыл", - поделился солдат.