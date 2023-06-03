Российский военный притворился мертвым и обманул дрон ВСУ

Участник специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга выжил при атаке ВСУ, притворившись мертвым. Так он обманул украинский дрон. Об этом сообщает URA.ru.

Мужчина попал под обстрел во время выполнения боевой задачи. Украинский беспилотник сбрасывал гранаты, одна из которых взорвалась вблизи российского бойца.

Чтобы выжить, военный затаил дыхание и притворился мертвым. Это сработало - дрон покружил недолгое время и оставил позицию.

После этого мужчина добежал до своих позиций и донес командирам важную информацию.

«Спецоперация раскрывает в каждом солдате какие-то новые качества, о которых, возможно, он никогда и не подозревал", - отметил военный.

Боец отметил, что в сложных ситуациях важен не только героизм, но и смекалка.