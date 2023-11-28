Российский фильм о Черном пауке получил главный приз в Италии

Главный приз получила картина «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», указывает Газета.Ru.

Фильм снял Василий Чигинский. Премьера картины в России состоялась в 2019 году. Фильм рассказывает о жизни одного из лучших вратарей в истории.

Черный паук, как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года. Он играл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов.

Включен в команду мечты чемпионата мира по футболу 2002 года.

Ранее в Барнауле при поддержке москвичей открыли филиал академии футбола имени легендарного Льва Яшина. Филиалы академии "Динамо" до этого были открыты в Воронеже, в Махачкале и Владивостоке. Теперь он есть и на Алтае.

В клубе не скрывают: филиал академии футбола — это возможность получить солидные средства на развитие детского спорта.

Денежная купюра

22 мая 2018 года Банк России начал выпуск памятной банкноты номиналом 100 рублей к Чемпионату мира по футболу.

На памятной банкноте изображен мальчик с мячом, который мечтает повторить подвиг изображенного на купюре Льва Яшина. На обратной стороне — летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар,на котором выделяется контур России. Ниже перечислены города, где летом пройдут матчи ЧМ-2018.