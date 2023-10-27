Российских учителей хотят освободить от ручной проверки домашних работ

Новая информационная система в сфере образования должна предусмотреть автоматическую проверку выполнения домашнего задания школьников.
Ранее сообщалось, что барнаульский завод объявил о повышении окладов до 40% и новом курсе.
Учителей в России планируют освободить от ручной проверки домашних заданий, передает РИА Новости.
Новая информационная система в сфере образования должна предусмотреть автоматическую проверку выполнения домашнего задания школьников.
Ранее сообщалось, что барнаульский завод объявил о повышении окладов до 40% и новом курсе.
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