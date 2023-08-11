12 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Российские дайверы отправились искать артефакты к затонувшему пароходу

В России стартовал проект «Пароход времени «Валаамский монастырь», сообщает РИА Новости.

Аквалангист. Водолаз. Погружение.
Аквалангист. Водолаз. Погружение.
СС0

Он начался с 10-дневной подводной экспедиции дайверов к затонувшему кораблю.

Дайверы ищз клуба "Диво" решили изучить пароход, собрать новые данные и найти артефакты, которые пригодятся при съемках документального кино.

Судно принадлежало Валаамскому монастырь с 1931 по 1937 год, пароход затонул во время войны Финляндии и СССР.

Ранее сообщалось, что ищут водолазы на глубине Телецкого озера. Бездна Телецкого озера (Республика Алтай) хранит в себе множество тайн, время от времени которые пытаются разгадать дайверы. Для водолазов окутанный легендами водоем в горах "открыт" в любое время года.

На дне погребены лодки, катера, автомобили, снегоходы, авиасуда.

Трагедия произошла в феврале 2017 года. Вертолет Robinson 66 после вылета с кордона Кокши рухнул в озеро. На борту машины находились пять человек: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

Никого из них найти не удалось.

Поговаривают, что дайверы до сих пор ищут вертолет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость