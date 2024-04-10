Российские автомобилисты осваивают постоплату на АЗС: кто ей больше всего заинтересовался

Долгое время на АЗС действовала предоплата: водитель останавливался возле колонки, вставлял пистолет в бак, шел на кассу, называл оператору необходимое количество топлива и оплачивал заказ. Только после выполнения этих действий начиналась заправка автомобиля. Сейчас же АЗС в России переходят на постоплату. Это означает, что сначала водитель будет заливать в бак топливо в необходимом количестве или на необходимую сумму и только после этого производить оплату. В особенностях нового алгоритма заправки разбираемся с экспертами.

Петр Шкуматов,

руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт:

Постоплата — популярный, естественный, удобный и быстрый способ расчетов за топливо на АЗС во всем мире. Он предполагает полный контроль за ситуацией со стороны водителя и доверие со стороны розничной сети. Водителям, которые впервые оказались на такой АЗС, рекомендую следовать инструкциям на колонках. Для второй заправки подсказки, уверен, не понадобятся.

Инструкции по заправке размещены на каждой колонке АЗС. Для заправки до полного бака следует установить раздаточный кран в бак автомобиля и нажать рычаг — топливо зальется до отсечки. При заправке на сумму или литраж необходимо остановить заправку на нужной сумме или количестве, отжав рычаг пистолета. Расчет за отпущенное топливо производится после окончания заправки и возвращения пистолета в колонку.

Напомним, в 2023 году сеть АЗС «Газпромнефть» начала переводить АЗС европейской части страны, Сибири и Урала на постоплату. Ранее этот способ был распространен в Москве и Санкт-Петербурге.

К концу 2024 года на 75% АЗС сети появится формат оплаты топлива после заправки. 150 автозаправочных станций Урала и Сибири перейдут на постоплату с апреля.

Проходимость станций, где появился такой формат, увеличилась в среднем на 50 клиентов в сутки. Еще больше она выросла на АЗС с кассами самообслуживания. Они установлены на 20% постоплатных АЗС.

По статистике сети, больше всего новый формат заинтересовал жителей Кемерова, Екатеринбурга и Тюмени. По итогам 2023 года доля их вопросов о постоплате составила 19%, 17% и 16% от общего объема обращений, соответственно.

ФАКТ Самый пытливый клиент сети проживает в Кемерове — он отправил в Единый центр поддержки клиентов 7 вопросов. Регионами с самым низким интересом к нововведениям оказались Челябинск (3,5 %) и Омск (4,8 %).

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