8 ноября
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Жизнь

Невероятно красивое северное сияние увидели в Алтайском крае. Фото

На Солнце произошла мощная вспышка 5 ноября. Это влияет не только на магнитные бури, но и на северное сияние, которое удалось увидеть в некоторых частях России.

Северное сияние в Алтайском крае
Северное сияние в Алтайском крае
"Инцидент Барнаул"

В группе "Наблюдательная астрономия" россияне прислали фотографии из Омска, Уфы, сел в Башкортостане, из Вологодской области. На них можно увидеть аврору или северное сияние.

И, конечно, из Алтайского края. В нашем регионе его видели жители Славгорода, Михайловского, Мамонтовского и Тюменцевского района. И в Барнауле.

Также астрономы предупреждают о сильнейшей за последние 20 лет магнитной буре.

"Текущие космические параметры являются сильнейший за последние 20 лет! Индекс BZ "вскочил" до отметки +44! Высокая вероятность очень сильной или экстремальной бури с ближайшие сутки - G4-5 (Кр8-9)!"

Также Северное сияние прямо сейчас могут наблюдать в Сочи и Краснодаре.

Ранее такое же явление заметили после магнитной бури.

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