Россияне стали массово лечить похмелье БАДами

В аптеках резко вырос спрос на БАДы от похмелья. За первое полугодие продажи выросли на 55%.

По подсчетам DSM Group с января по июнь продажи в аптеках БАДов, которые используют при похмелье, увеличились на 55,6% (до 1 млн упаковок). Если переводить в деньги, то на 90,4%. А это 165,4 млн рублей.

Однако такой финансовый рост связан в том числе с подорожанием этих препаратов, пишет "Коммерсантъ".

А также большой спрос можно объяснить активным продвижением добавок производителями и импортерами и повышением культуры алкоголя.

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