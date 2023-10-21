Россияне массово почувствуют головную боль и упадок сил из-за магнитной бури

Буря достигнет трех баллов. Она не мощная. Однако на территории России наблюдается ухудшение погоды - в Москве до +3 градусов тепла, в Санкт - Петербурге - тоже. При этом уже 22 октября обещают снег.

В Сибири в некоторых районах идут дожди, после которых прогнозируют снегопад.

Такие погодные изменения вкупе с магнитной буре плохо сказывают на состоянии людей. Также влияет недостаток солнечных лучей.

Метеозависимые люди почувствуют головную боль, недомогание, тошноту.

ВЦИОМ узнал, что более половины россиян считают себя метеозависимыми, передает "АиФ".

Ранее опасные для климата изменения в стратосфере обнаружили исследователи.