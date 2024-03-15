16 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Россияне хотели забрать собаку домой, но пришлось искать ее по автобусам

Собака из Нижнего Новгорода полюбила ездить на автобусах, там ведь теплее и сидения удобные.

Собака. Лапы.
Собака. Лапы.
СС0

Собаку-путешественницу решили приютить, но для этого новгородцам пришлось побегать за ней по автобусным остановкам, сообщает nn.ru

Искали ее не хозяева, а незнакомые люди, но пес так им понравился, что они больше недели искали его в общественном транспорте.

Новоиспеченные хозяева опубликовали в соцсетях пост, что ищут собаку. Им стали скидывать фотографии местоположения двоняги. Так им удалось все-таки отыскать четвероногого.

Ему дали кличку Мишка, так как она похожа на медведя, купили миску и ошейник. Хозяйка рассказала, что Мишка оказался очень умным, ласковым и добрым.

Его еще предстоит обучить быть домашним, но он легко учится

Ранее сообщалось, что истощенного детеныша тюленя спасли россияне.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость