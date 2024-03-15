Россияне хотели забрать собаку домой, но пришлось искать ее по автобусам

Собаку-путешественницу решили приютить, но для этого новгородцам пришлось побегать за ней по автобусным остановкам, сообщает nn.ru
Искали ее не хозяева, а незнакомые люди, но пес так им понравился, что они больше недели искали его в общественном транспорте.
Новоиспеченные хозяева опубликовали в соцсетях пост, что ищут собаку. Им стали скидывать фотографии местоположения двоняги. Так им удалось все-таки отыскать четвероногого.
Ему дали кличку Мишка, так как она похожа на медведя, купили миску и ошейник. Хозяйка рассказала, что Мишка оказался очень умным, ласковым и добрым.
Его еще предстоит обучить быть домашним, но он легко учится
Ранее сообщалось, что истощенного детеныша тюленя спасли россияне.
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