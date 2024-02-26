27 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Россиянам рассказали, как правильно выбрать сливочное масло

Заместитель руководителя АНО «Российская система качества» Елена Саратцева рассказала, как правильно выбрать сливочное масло. Об этом пишет Lenta.ru.

Сливочное масло.
Сливочное масло.
CC0

В первую очередь нужно осмотреть упаковку. Стоит обратить внимание на масло в фольгированной бумаге.

При этом бумага не должна быть деформированной. Отмечается, что пластиковая масленка не подходит для хранения продукта, так как из-за света продукт окисляется.

Также нужно обращать внимание на состав — масло должно содержать только молочные продукты.

Последнее, на что нужно смотреть — цена. Настоящее масло не может стоить меньше, чем 140 рублей за упаковку в 80 гр.

Ранее сообщалось, что о заражении хлеба картофельной палочкой предупредили жителей Алтайского края.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость