Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с майскми праздниками. Altapress.ru напоминает, как мы отдыхаем в мае.

Россияне отдыхают с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Дня международной солидарности трудящихся.

А также с 6 по 9 мая в честь празднования Дня Победы.

Однако сокращенных рабочих дней перед праздниками не будет. Это связано с тем, что правительство России установило всего три дня в году, когда в предпраздничные дни на один час сокращается продолжительность работы: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.

То есть 28 апреля и 5 мая россияне работают, как обычно.

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