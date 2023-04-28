Россиян ждет короткая рабочая неделя

Россияне отдыхают с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Дня международной солидарности трудящихся.
А также с 6 по 9 мая в честь празднования Дня Победы.
Однако сокращенных рабочих дней перед праздниками не будет. Это связано с тем, что правительство России установило всего три дня в году, когда в предпраздничные дни на один час сокращается продолжительность работы: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.
То есть 28 апреля и 5 мая россияне работают, как обычно.
О том, как Барнаул отметит Праздник Весны и Труда — рассказал altapress.ru.