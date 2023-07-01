Россиян смогут отправлять на принудительное лечение к сексологам из-за проблем с ориентацией

Соответствующий приказ Минздрава России вступил в силу 1 июля.
Согласно документу, в психоневрологических диспансерах и поликлиниках появится кабинет сексолога.
Специалисты буду оказывать помощь пациентам, «страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией». В их числе гомосексуализм, фетишизм, мазохизм, садизм, эксгибиционизм и другие.
Также врачи смогут принимать принудительные меры медицинского характера совместно с врачом-психиатром.
Ранее Госдума приняла пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ. Altapress.ru писал, что входит в перечень запретов и каков штраф.