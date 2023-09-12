Россиян предупредили о рисках сжигания травы

Сжигание травы и мусора на участках может привести к пожарам, а также штрафам, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что листву можно сжигать в яме глубиной не менее 30 см. При этом находится яма должна не ближе чем в 15 м от построек.

Безопаснее, конечно, будет совсем не сжигать растительный мусор, а просто перерабатывать. Например, может помочь садовый измельчитель.

Эксперт отмечает, что не стоит забывать о правилах пожарной безопасности.

Дачника, который нарушит правила, оштрафуют на сумму от 5 до 15 тыс. рублей. При высокой пожароопасности — от 10 до 20 тыс. рублей.

Если огонь перекинется на деревья и постройки - 40- 50 тыс. рублей.

Ранее в Барнауле загорелась двухэтажка.