Россиян предупредили о новых условиях для входа в аккаунт Госуслуг

Новые условия для входа в аккаунт станут обязательными с 1 октября 2023 года, сообщает URA.ru.

Сейчас сайт при входе в аккаунт предлагает подключить функцию двухэтапной аутентификации.

Кроме того, это обязательно нужно сделать всем пользователями до 1 октября 2023 года.

Такие изменения могут быть связаны с началом осеннего призыва и введением рассылки электронных повесток.

Напомним, что 11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках. Законопроект также предполагает введение единого реестра военнообязанных. Совет Федерации одобрил закон 12 апреля.

Во время весеннего призыва приняли решение рассылать повестки через портал в тестовом режиме.

Ранее на Госуслугах пропала функция удаления учетной записи.