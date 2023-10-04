Рособрнадзор начнет собирать сведения об учащихся по школам и вузам для воинского учета

В постановлении указано, что данные будут передаваться в соответствующий государственный информационный ресурс.
Ведомство отметило, что информацию будут собирать об очниках в ссузах и вузах, научных организациях.
Это сделано для актуализации документов воинского учета, все данные должны быть предоставлены в электронном виде.
Помимо взрослых россиян, сведения так же будут взяты о школьниках и студентов колледжей.
Осенний призыв в России начался 1 октября, согласно указу Владимира Путина количество призывников насчитывает 130 тысяч человек, возрастом от 18 до 27.
Ранее мы писали о отключении горячей воды в центре Барнаула.