5 октября
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Жизнь

Рособрнадзор начнет собирать сведения об учащихся по школам и вузам для воинского учета

Как сказано в постановлении, Рособрнадзор начнет собирать информацию о учащихся школ, колледжей, техникумов и университетов для ведения воинского учета.

Армия.
Армия.
unsplash.com

В постановлении указано, что данные будут передаваться в соответствующий государственный информационный ресурс.

Ведомство отметило, что информацию будут собирать об очниках в ссузах и вузах, научных организациях.

Это сделано для актуализации документов воинского учета, все данные должны быть предоставлены в электронном виде.

Помимо взрослых россиян, сведения так же будут взяты о школьниках и студентов колледжей.

Осенний призыв в России начался 1 октября, согласно указу Владимира Путина количество призывников насчитывает 130 тысяч человек, возрастом от 18 до 27.

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