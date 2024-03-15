Роскошные платья, цыгане, клоуны и джаз-бэнд. Фоторепортаж о новом концерте в Музыкальном театре

На сцене исполнят лучшие номера из классических опер и оперетт, мюзиклов, музыкальных комедий, а также любимые мелодии из кинофильмов.
Всего будет исполнено 27 произведений, в которых поучаствуют ведущие солисты, артисты хора и балета.
Интересно будет понаблюдать за игрой оркестра, который временно переедет прямо на сцену, и работой дирижера. А для некоторых номеров даже соберется импровизированный джаз-бэнд.
Услышать и посмотреть можно будет знакомые каждому из школьной программы и фильмов произведения — «Цыганка», «Травиата», «Кармен», «Сильва», «Алые паруса» и другие. Подробнее о концепции и размышлениях режиссера программы — Ильи Зуева — можно прочитать тут.
Премьера состоится 15 марта в 18:30, а также 16 и 17 марта в 17:00. 12+
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