16 марта
﻿
Жизнь

Роскошные платья, цыгане, клоуны и джаз-бэнд. Фоторепортаж о новом концерте в Музыкальном театре

Два часа одних только танцев и пения под аккомпанемент оркестра и джаз-бэнда — опыт для Музыкального театра не то чтобы новый, но забытый. В декабре формат решили вспомнить — получилось успешно, поэтому 15-17 марта зрителей ждет премьера нового концерта.

Концерт "Мелодии любви".
Концерт "Мелодии любви".
Виктория Паршкова / muzkom22

На сцене исполнят лучшие номера из классических опер и оперетт, мюзиклов, музыкальных комедий, а также любимые мелодии из кинофильмов.

Всего будет исполнено 27 произведений, в которых поучаствуют ведущие солисты, артисты хора и балета.

Интересно будет понаблюдать за игрой оркестра, который временно переедет прямо на сцену, и работой дирижера. А для некоторых номеров даже соберется импровизированный джаз-бэнд.

Услышать и посмотреть можно будет знакомые каждому из школьной программы и фильмов произведения — «Цыганка», «Травиата», «Кармен», «Сильва», «Алые паруса» и другие. Подробнее о концепции и размышлениях режиссера программы — Ильи Зуева — можно прочитать тут.

Премьера состоится 15 марта в 18:30, а также 16 и 17 марта в 17:00. 12+

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость