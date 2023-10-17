18 октября
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Жизнь

Роскошная вилла основателя «Тинькофф банка» перешла птицефабрике

Роскошную виллу, которая принадлежала Олегу Тинькову, перешла птицефабрике. Теперь ее контролирует экс-министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Олег Тиньков.
Олег Тиньков.
СС0

Известно, что «Ла дача Астрахань» была частью La Datcha, который Тиньков запустил в 2016 году. Однако после продажи банка «Тинькофф» в 2022 году «Ла дача Астрахань» несколько раз меняла владельца.

Отмечается, что снять виллу в «Волга даче» можно только целиком. Аренда на четыре дня в будни обойдется в два млн рублей, а на неделю — почти в пять млн рублей.

Эксперты предполагают, что виллу купили для частных целей и актив не будут использовать как гостиницу.

Ранее сообщалось, что «Тинькофф» запустил фабрику роботов, которые будут общаться с мошенниками по телефону вместо людей.

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