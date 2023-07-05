5 июля
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Жизнь

Роман Костомаров рассказал, как отвлекается от тягостных мыслей

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал подписчикам, как отвлекается от тягостных мыслей во время лечения. Об этом сообщает StarHit.

Роман Костомаров
Роман Костомаров
Скриншот из видео Романа Костомарова

После длительного восстановления Роман Костомаров начал постепенно возвращаться к спорту. В Telegram-канале фигурист показал очередную изнурительную тренировку на протезах и с ампутированными пальцами.

Олимпийский чемпион усердно бегает на дорожке, поднимается по лестнице, выполняет упражнения, лежа на коврике, и даже качается.

"Каждый день стараюсь делать что-то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!" - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, спорт помогает ему справиться с тяжелыми мыслями.

«Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают от всего происходящего в моей жизни», - написал Костомаров.

Все это время его поддерживает его жена Оксана Домнина. Она снимает тренировки мужа на видео и подбадривает теплыми словами. А подписчики в социальных сетях желают спортсмену скорейшего восстановления.

Напомним, что фигуриста госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось — спортсмена перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по некоторым источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.

Стали известны подробности состоянии здоровья Костомарова после тяжелого лечения.

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