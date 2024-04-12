Родительские субботы — 2024
- 6, 13 апреля (2-я, 3-я и 4-я Седмицы Великого поста),
- 9 мая (День поминовения усопших воинов),
- 14 мая (Радоница),
- 22 июня (Троицкая родительская суббота),
- 11 сентября (День поминовения православных воинов),
- 2 ноября (Дмитриевская родительская суббота).
Чтить память усопших родных и близких православным нужно во все субботние дни. Но родительские субботы занимают среди них особое место — часть из этих дней связана с важными христианскими праздниками, такими как Пасха и Великий Пост.
Верующие посещают храмы, молятся за усопших, ставят за них свечи и приезжают на кладбище, чтобы привести в порядок могилы.
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