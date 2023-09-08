8 сентября
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Жизнь

Родители в Барнауле подозревают женщину на сером Nissan в отношении к пропаже 12-летней девочки

В барнаульских родительских чатах в whatsApp появилось голосовое сообщение с "подробностями" пропажи 12-летней девочки. Оно оказалось в распоряжении корреспондентов altapress.ru.

Карта. Пропал человек.
Карта. Пропал человек.
СС0

Напомним, в Барнауле 7 сентября пропала 12-летняя девочка с черной сумкой. Ее ищут уже сутки волонтеры "ЛизаАлерт" и полиция.

В чатах WhatsApp в Барнауле появилось голосовое сообщение с текстом:

"Да, девочка пропала, из нашей школы, из шестой параллели. Ушла в школу не дошла. Накануне к девочке из этой же параллели на остановке подъехала машина, серый Nissan. За рулем - женщина. Подозвала ее, попросила куда-то ее проводить. Девчонка отошла в сторону, где она сообщила, что не знает, кто эта женщина и зачем она ее зовет".

Родителей просят быть внимательными.

Приметы пропавшей девочки:

  • рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
  • темно-синяя куртка, черно-белая кофта, черные брюки, черные туфли. С собой у школьницы была черная сумка.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшей, сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

В Барнауле пропала 12-летняя девочка с черной сумкой.
В Барнауле пропала 12-летняя девочка с черной сумкой.
"Лиза-Алерт"
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