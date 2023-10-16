Родить ребенка от покойного супруга намерена вдова Грачевского

Вдова режиссера, директора детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского захотела родить ребенка от покойного супруга и рассказала об этом в эфире НТВ.

По ее словам, биоматериал хранится в Израиле. Борис Грачевский оплатил хранение сроком на 20 лет.

Сейчас женщина воспитывает трехлетнего сына. Мальчик родился за год до смерти Грачевского, указывает Lenta.ru.

В январе 2021 года художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер от коронавируса на 72-м году жизни.

21 декабря стало известно, что Грачевский заразился COVID-19. Уже через неделю его госпитализировали в больницу, а 31 декабря его жена рассказала, что Грачевского в стабильно тяжелом состоянии перевели в реанимацию.

9 января сообщалось, что Бориса подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.