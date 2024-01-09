"Родить ради контента". Как отреагировали на брошенного в снег малыша депутаты и что будет с горе-отцом

Криптоблогер-миллионник Сергей Косенко бросил своего двухмесячного сына в снег и снял это на видео, подписав: "Первый полет Лео". Общественность неоднозначно оценила такой поступок, роликом даже заинтересовались депутаты Госдумы. О том, как это отразилось на блогере, расскажет altapress. ru .

Реакция подписчиков

За сутки ролик набрал более 6 млн просмотров, пользователи оставили более 9 тыс. комментариев.

Подписчики Косенко не оценили такой способ набрать популярность, а некоторые даже призвали лишить горе-отца родительских прав.

«"Родить ради контента" выглядит именно так»,

«В Европе за такое могут лишить родительских прав и лишить ребенка»,

«Ждите заявления в опеку. Это должно быть смешно?»,

«Элементарно у ребенка может быть испуг и шок от холодного снега»,

«Когда ребенок родился в семье клоунов», — возмущаются пользователи сети.

Уголовная ответственность

Также стало известно, что "хайпанувшему" отцу грозит уголовная ответственность. О видеоролике уже высказались депутаты Госдумы Нина Останина и Екатерина Мизулина.

Останина заявила, что обратится в Следственный комитет РФ:

"Считаю поступок Косенко не просто безнравственным, но и преступным", – прокомментировала чиновница.

Также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намекнула, что блогера проверит налоговая служба.

Что ответил блогер

В свою очередь Косенко поспешно написал под публикацией, что в снег он бросил не ребенка, а куклу. Но в это поверили далеко не все, и все равно осудили поступок блогера.

Пользователи заметили, что глаза "куклы" шевелятся. И если правда это игрушка, то трансляция любви к ребенку таким способом неприемлема, считают подписчики.

Сразу же после скандального видео Косенко опубликовал новый ролик с подписью: «Повезло тебе с родителями, Лео. Никогда скучать не будешь».Также он запустил «опрос дня», чтобы подписчики сами решили, кого он все-таки бросил в снег.

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