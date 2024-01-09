"Родить ради контента". Как отреагировали на брошенного в снег малыша депутаты и что будет с горе-отцом

Реакция подписчиков
За сутки ролик набрал более 6 млн просмотров, пользователи оставили более 9 тыс. комментариев.
Подписчики Косенко не оценили такой способ набрать популярность, а некоторые даже призвали лишить горе-отца родительских прав.
«"Родить ради контента" выглядит именно так»,
«В Европе за такое могут лишить родительских прав и лишить ребенка»,
«Ждите заявления в опеку. Это должно быть смешно?»,
«Элементарно у ребенка может быть испуг и шок от холодного снега»,
«Когда ребенок родился в семье клоунов», — возмущаются пользователи сети.
Уголовная ответственность
Также стало известно, что "хайпанувшему" отцу грозит уголовная ответственность. О видеоролике уже высказались депутаты Госдумы Нина Останина и Екатерина Мизулина.
Останина заявила, что обратится в Следственный комитет РФ:
"Считаю поступок Косенко не просто безнравственным, но и преступным", – прокомментировала чиновница.
Также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намекнула, что блогера проверит налоговая служба.
Что ответил блогер
В свою очередь Косенко поспешно написал под публикацией, что в снег он бросил не ребенка, а куклу. Но в это поверили далеко не все, и все равно осудили поступок блогера.
Пользователи заметили, что глаза "куклы" шевелятся. И если правда это игрушка, то трансляция любви к ребенку таким способом неприемлема, считают подписчики.
Сразу же после скандального видео Косенко опубликовал новый ролик с подписью: «Повезло тебе с родителями, Лео. Никогда скучать не будешь».Также он запустил «опрос дня», чтобы подписчики сами решили, кого он все-таки бросил в снег.
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