12 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Ритуалом привлечения богатства поделилась Кети Топурия

Певица Кети Топурия призвала не относиться к деньгам так, будто «это что-то великое», пишет Teleprogramma.pro.

Деньги.
Деньги.
СС0

Кети считает — их дензнаки не стоит копить.

Деньгами обязательно нужно пользоваться — тогда они будут возвращаться обратно, уверена солистка A'Studio. Если помогать финансово другим, то деньги также возвратятся владельцу, указывает Газета.Ru.

Также она поделилась — как поступал ее дедушка. Средства нужно поделить пополам. Выносить из дома нужно столько, сколько намерен потратить. А другую половину оставить на месте.

Ранее Кети Топурия рассказала о неудачной пластике.

По словам певицы, она попросила купить брата шоколадку. Тот выполнил ее просьбу, но кинул купленный шоколадный батончик ей в нос. Дело было зимой. И лакомство он купил на улице. Твердая шоколадка повредила нос певицы. Выросла горбинка.

Топурия была не против горбинки на носу, но у нее также возникли проблемы с дыханием. В итоге она решила сделать ринопластику. Однако операция прошла неудачно.

Позже Топурия обратилась к другому хирургу, который исправил ей проблему.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость