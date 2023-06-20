Резкое ухудшение погоды ждет жителей Алтайского края в ближайшие дни

Жителей Алтайского края ждут грозы и дожди в ближайшие три дня. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.

Погода в Алтайском крае 21 июня

Ночью столбик термометра опустится до +8...+13 градусов. Дневная температура составит от +22 до +27 градусов.

В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы, а ночью возможен град. Ветер юго-западный или западный, от 6 до 11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Алтайском крае 22 июня

Ночная температура в регионе составит от +7 до +12 градусов. Днем синоптики прогнозируют потепление — от +21 до +26 градусов.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный или западный, от 5 до 10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Алтайском крае 23 июня

Ночью температура составит от +5 до +10 градусов. Днем — от +17 до +21 градуса.

В некоторых частях региона ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер западный, от 6 до 11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Ранее началась затяжная магнитная буря. Altapress.ru рассказал, как защититься от солнечного залпа.