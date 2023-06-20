Резкое ухудшение погоды ждет жителей Алтайского края в ближайшие дни

Погода в Алтайском крае 21 июня
Ночью столбик термометра опустится до +8...+13 градусов. Дневная температура составит от +22 до +27 градусов.
В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы, а ночью возможен град. Ветер юго-западный или западный, от 6 до 11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Погода в Алтайском крае 22 июня
Ночная температура в регионе составит от +7 до +12 градусов. Днем синоптики прогнозируют потепление — от +21 до +26 градусов.
В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный или западный, от 5 до 10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Погода в Алтайском крае 23 июня
Ночью температура составит от +5 до +10 градусов. Днем — от +17 до +21 градуса.
В некоторых частях региона ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер западный, от 6 до 11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
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