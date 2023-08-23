Режим ЧС, Аврора и «секретный» суд. Что произошло в Алтайском крае 23 августа

- В большинстве районов Алтайского края введен режим ЧС — это связано с засухой и критическим состоянием сельскохозяйственных культур на полях.
- В Заринском районе открыли молочный комплекс. Для региона он уникален: самый большой по инвестициям, самый передовой по технологиям и самый амбициозный.
- На фоне сообщений о том, что студентов «выгоняют» из общежитий АлтГУ, депутат АКЗС предложил создать в Барнауле единый межвузовский кампус.
- Алтайские синоптики обещают нам одни из самых жарких дней августа уже на этой неделе. Вот прогноз погоды для Барнаула и края.
- В Тогульском районе перед началом учебного года внезапно закрыли школу, в которой обучаются более 120 детей. Ее деревянный корпус ветхий и опасный, а в кирпичном, как выяснилось, не соблюдены нормы пожарной безопасности.
- В Алтайском крае как минимум пять раз видели полярное сияние — впервые о нем сообщалось еще в 1882 году. Почитайте, как у нас наблюдали Аврору и какие «знамения» в ней видели.
- В алтайском Арбитражном суде после начала СВО стали чаще закрывать судебные заседания. Хотя раньше у него была репутация открытого, гласного учреждения.
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