Приближается антициклон. Он распространяется с Урала, пишет НГС. За уходящей ложбиной холода будет распространяться гребень, антициклон и давление будут постепенно расти.

Ближайшее три дня осадков не ожидается, а температура начнет постепенно повышаться.

В Алтайском крае температура воздуха начнет увеличиваться день за днем уже с 20 апреля — воздух прогреется до плюс 11. В Барнауле 20-го днем ожидают до плюс шести градусов, а 21 апреля — уже до плюс восьми.

Правда, ночные заморозки останутся — до минус девяти.

В Новосибирске в конце недели начнется потепление, температура к выходным поднимется до +13 градусов.

Между тем апрельские морозы стали рекордными для Алтая за много лет. Это связано с воздушными массами, которые пришли к нам из Арктики.