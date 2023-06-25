Ремонт Канатного проезда начали в Барнауле

Барнаульские дорожники начали асфальтировать Канатный проезд после просьб работников медучреждений и жителей нагорной части города, сообщает пресс-служба мэрии.

В порядок приведут участок от гидротехнического сооружения на реке Барнаулке до проезда Канатного общей площадью свыше 2 тыс. кв. м.

Глава Центрального района рассказал, что сейчас специалисты срезают старое асфальтобетонное покрытие и отсыпают низменные участки.

На обновление улицы выделили более двух млн рублей из городского бюджета. К асфальтированию приступят в ближайшие дни.

Обновленная дорога также позволит разгрузить Змеиногорский тракт и ул. Кутузова.

Многие медработники едут на работу именно через Канатный проезд.

Ранее снос аварийного дома на ул. Советской Армии начали в Барнауле.