8 октября
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Жизнь

Ремонт еще нескольких дорог в Барнауле по нацпроекту завершен

Работы проводились подрядной организацией МБУ "Автодорстрой" города Барнаула по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Завершен ремонт еще нескольких дорог в Барнауле по нацпроекту.
Завершен ремонт еще нескольких дорог в Барнауле по нацпроекту.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В пресс-службе городской администрации сообщили , что одним из отремонтированных участков является улица Гридасова, на которой после капитального ремонта в эксплуатацию введены более 15 тыс. кв. м автомобильной дороги и более 2 тыс. кв. м тротуаров.

Улица Гридасова обеспечивает транспортное сообщение между двумя дорогами в Индустриальном районе с высокой транспортной нагрузкой — улицами Малахова и Власихинской. Уточняется, что там было уложено асфальтобетонное покрытие на проезжей части, примыканиях и съездах. На участке выполнено устройство тротуаров, проведен ремонт горловин сантехнических колодцев и колодцев связи, восстановлена сеть ливневой канализации.

Завершен ремонт еще нескольких дорог в Барнауле по нацпроекту.
Завершен ремонт еще нескольких дорог в Барнауле по нацпроекту.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В рамках обустройства готовой дороги и для безопасности дорожного движения нанесена разметка, установлены дорожные знаки, выполнено озеленение и благоустройство.

На улице Звездной ремонт также завершен. Протяженность сделанного участка от Павловского тракта до улицы Трактовой составила около 3 км. Эта улица обеспечивает проезд к барнаульским промышленным и производственным предприятиям.

Подрядчик "Барнаульское ДСУ №4" выполнил укрепление проезжей части и ее уширение, уложил два слоя асфальтобетонного покрытия. Также на участке отремонтировали две водопропускные трубы, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Завершен ремонт еще нескольких дорог в Барнауле по нацпроекту.
Завершен ремонт еще нескольких дорог в Барнауле по нацпроекту.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Кроме того, работы выполнены на улице Просторной. Там ведется благоустройство территории, завершается нанесение дорожной разметки и установка автобусных павильонов.

Всего в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" был запланирован ремонт 12 дорожных участков, из которых десять уже выполнены, а остальные находятся в стадии завершения. Кроме того, в этом году началось строительство дороги по улице 65 Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта). За шесть лет в рамках нацпроекта было выполнено более 190 дорожных объектов, включающих 188 ремонтированных дорог, четыре новых построенных участка и три реконструированных.

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