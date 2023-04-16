Рекорд СССР. Что такого особенного во флорентийской мозаике, которая украшала барнаульский Речной вокзал

- Панно изготовили мастера Колыванского камнерезного завода (супруги Ольга и Георгий Алексеевы) в 1984 году.
- Мозаику собирали около года. Специальная бригада из семи камнерезов подбирала исключительные камни для необычного панно: коргонский порфир, ревнёвская яшма, белорецкий кварцит и мрамор.
- Это самая большая по размерам флорентийская мозаика в СССР — площадь панно 46 кв.м. К слову, рекорд вряд ли превзойдут, так как мастеров, которые умеют работать с флорентийской мозаикой в таких масштабах, очень мало.
- Произведение полностью закрывало глухую стену фойе, его видел каждый посетитель.
- Перед сносом Речного панно демонтировали, разбили на части и отправили на хранение в Государственный художественный музей Алтайского края.
- Разрушительными для этой мозаики могут стать сырость, любая копоть и химическое воздействие.
Мозаика «Труд и природа Алтая».
Анна Зайкова, altapress.ru