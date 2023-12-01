Редкий для Сибири ледяной дождь прошел в Красноярске

После нескольких дней снегопада и резкого потепления с минус 20 градусов до плюс 5, в Красноярске прошел ледяной дождь.

Такой вид дождя, переохлажденный воздухом, мгновенно замерзает при контакте с землей, образуя ледяную корку. В Сибири такое явление является редкостью, указывает Газета.Ru.

Ранее в российском регионе ввели режим ЧС из-за ледяного дождя. В Лесозаводске Приморского края из-за таких осадков света остались более 1200 домов, школьников перевели на дистант.

Ледяной дождь повредил сотни деревьев. Причем не просто сломал ветки — из-за веса льда стволы рушатся на землю, их вырывает с корнем.

В ноябре 2021 года ледяной дождь превратил город в каток.