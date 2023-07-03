Ребенок из звездной династии. Что известно о Николае Ефремове, который выпал из окна

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Творческий путь

Николай пошел по стопам родителей и еще ребенком участвовал в детском коллективе «Непоседы», который воспитал немало известных актеров.

Впервые на экране он появился в 13 лет в фильме «Дунечка». Дебютировал в 2009 году, когда исполнил роль кузнеца Кузьмы в фильме-сказке «Книга Мастеров».

После Николай играл эпизодические роли в фильмах «Весельчаки», «ДухLess». А вот в сериале «Белая Гвардия» Николаю Ефремову доверили сыграть одну из ключевых ролей — Николки Турбина.

Всего актер сыграл в 17 фильмах и сериалах.