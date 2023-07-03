4 июля
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Жизнь

Ребенок из звездной династии. Что известно о Николае Ефремове, который выпал из окна

Николай Ефремов - российский актер и ребенок из звездной династии. Он начал свой творческий путь еще в детстве и снялся в 17 картинах. В конце июня Николай выпал из окна и получил серьезные травмы. Что известно об актере и его здоровье - в материале altapress.ru.

Николай Ефремов
Николай Ефремов
Кадр из фильма "Агентство "Справедливость"
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Биография

Николай родился 16 августа 1991 года в Москве в знаменитой творческой семье. Отец Михаил Ефремов — заслуженный артист РФ, популярный актер театра и кино. Мать Евгения Добровольская — актриса, народная артистка РФ, обладательница наград «Ника» и «Золотой орел».

Дед Олег Николаевич Ефремов — прославленный режиссер, создатель театра «Современник».

После развода родителей Николай остался с матерью. У актера есть сводные братья Степан, Ян и сестра Анастасия по материнской линии, а также братья Никита, Борис и сестры Анна-Мария, Вера и Надежда по отцовской.

Николай и Михаил Ефремовы
Николай и Михаил Ефремовы
Премьера фильма "Индиго"
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Творческий путь

Николай пошел по стопам родителей и еще ребенком участвовал в детском коллективе «Непоседы», который воспитал немало известных актеров.

Впервые на экране он появился в 13 лет в фильме «Дунечка». Дебютировал в 2009 году, когда исполнил роль кузнеца Кузьмы в фильме-сказке «Книга Мастеров».

После Николай играл эпизодические роли в фильмах «Весельчаки», «ДухLess». А вот в сериале «Белая Гвардия» Николаю Ефремову доверили сыграть одну из ключевых ролей — Николки Турбина.

Всего актер сыграл в 17 фильмах и сериалах.

Николай Ефремов
Николай Ефремов
Кадр из фильма "МУР"
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Личная жизнь

В 2013 году Николай Ефремов познакомился со своей будущей женой, Владой Кисилевой. Девушка не связана с миром кино, работает в сфере рекламы и образования, и на 6 лет старше актера. Все это не помешало им построить крепкую семью.

Пара поженилась летом 2019 года. В ноябре родилась дочка Алла. Наследницу Николай назвал в честь своей бабушки, известной актрисы Аллы Покровской.

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Падение из окна

Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры с третьего этажа в начале июня. У него зафиксированы переломы бедра и костей таза, к тому же наблюдается большая кровопотеря.

Сам Николай объяснил происшествие случайностью. Он заявил, что в тот день ждал возвращения жены с дочерью и убирался в доме.

Молодой человек перенес уже две операции. Ему установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии.

3 июля актера сняли с аппарата ИВЛ. Актер по-прежнему находится в реанимации.

Николай Ефремов
Николай Ефремов
Кадр из фильма "Тетушки"
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Слухи

Некоторые СМИ начали распространять информацию, что у Николая были проблемы с алкоголем и наркотическими веществами. MK.RU заявил, что актер неоднократно обращался за медицинской помощью, предварительно, из-за употребления спиртных напитков и вредоносных веществ.

«Коля — умный, добрый, адекватный человек. Пока не выпьет. Если выпьет — его словно меняют. На его месте кто-то другой!» — делились друзья Ефремова-младшего, передает StarHit.

Однако установлено, что после падения у Николая не было признаков алкогольного или наркотического опьянения.

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