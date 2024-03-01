Разработан тайный план под кодовым названием на случай смерти короля Карла III

В Великобритании разработали план на случай смерти и государственных похорон короля Карла III.

У монарха выявили онкологическое заболевание.

Британские власти начали разработку плана под кодовым названием «Мост Менай» в сентябре 2022 года — вскоре после кончины королевы Елизаветы II.

Согласно плану, сначала о смерти Карла III сообщат премьер-министру Великобритании и ряду членов правительства. Затем о случившемся объявят в эфире телерадиокомпании Би-би-си. После этого новость распространят и другие СМИ, пишет LIFE.

План «Мост Менай» призван обеспечить плавный переход власти от короля Карла к принцу Уильяму.

«Лондонский мост рухнул»

А в 2017 году в Букингемском дворце разработали план действий на случай смерти королевы. Кодовое название — «Лондонский мост рухнул». Рядом с Елизаветой II будут находиться ее родственники и врачи. Когда «королева навсегда закроет глаза», ее сын принц Чарльз формально вступит на престол, а его братья и сестры поцелуют ему руку.

Личный секретарь оповестит премьер-министра Великобритании о случившемся.

Сообщат об уходе Елизаветы II и главам правительств 15 стран, где королева Великобритании является формальным главой государства, и представителям Британского Содружества.

Чтобы избежать утечки, для этого будет использована кодовая фраза «Лондонский мост рухнул». Королева умерла в 2022 году.

О мосте короля

Это висячий мост через пролив Менай, построенный в 1826 году по проекту Томаса Телфорда. Соединяет остров Англси с основной территорией Уэльса. Открыт 30 января 1826 года.

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